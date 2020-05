VIDEO - Coronavirus, Germania e Italia i paesi che hanno speso di più in Europa

E' la Germania il paese che in Europa ha destinato più aiuti alla popolazione in questo periodo di pandemia. E' il risultato di uno studio del Bruegel Institute riportato da 'Sky TG24', che parla di aiuti ai tedeschi per circa 340 miliardi di euro, pari al 10.1% del suo Pil. In totale, se si aggiungono la sospensione delle tasse e le garanzie per i prestiti alle imprese, si arriva alla cifra di 1500 miliardi di euro.

L'Italia ha una economia decisamente più piccola, vale la metà rispetto a quella tedesca e con un debito proporzionalmente doppio, e ha stanziato per gli aiuti immediati poco più del 4% del PIL, oltre 70 miliardi tutti in deficit. Se aggiungiamo anche i miliardi impegnati per ricapitalizzare arriviamo al 7%.

Siamo poi i primi per il peso delle garanzie statali sui prestiti alle imprese, anche se il dibattito sull'efficienza di questa leva è aperto.

Oltre alla quantità di soldi, a fare la differenza in Germania anche i modi e i tempi per gli aiuti alle microimprese: sono stati accreditati in pochi giorni e senza presentare documentazione.