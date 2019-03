© foto di Alberto Fornasari

"La Roma è forte e sfortunata, in grado di battere chiunque". Mirko Vucinic ha una favorita per il derby della Capitale che si giocherà domani sera e ne ha parlato al Corriere di Roma: "Dall’esterno può sembrare soltanto una partita importante, in realtà a Roma un derby si sente molto di più rispetto ad altre parti. È una sfida particolarissima, con sfottò tra romanisti e laziali che vanno avanti per mesi".

La Lazio?

"La squadra di Inzaghi è compatta e gioca un buon calcio. La Roma è superiore, ma il derby è sempre una partita a parte".

Come finirà?

"Dico 2-0 per la Roma. Segnano due tra Dzeko, Kolarov e De Rossi".