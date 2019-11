Wolves, Adama Traore sceglie il Mali. E diventa il terzo gemello

Lo scorso 24 giugno, al minuto 61 di Mali-Mauritania, partita dell'ultima Coppa d'Africa, è accaduto un episodio molto particolare: Adama Traoré è stato sostituito da... Adama Traoré. L’Adama Traoré titolare (giocatore di proprietà del Monaco, in prestito al Metz) aveva segnato al minuto 55, l’Adama Traoré sostituto (anch'egli in forza al Metz) ha segnato al minuto 77, per chiudere una partita finita 4-1. Alla famiglia degli Adama Traoré se ne potrebbe aggiungere presto un terzo: l'esterno offensivo del Wolverhampton, che ha anche la nazionalità spagnola, ha infatti deciso di vestire la maglia della Nazionale africana. Nelle prossime partite, dunque, il Mali potrebbe avere in campo contemporaneamente tre Adama Traoré.

Last June, Monaco’s Adama Traore scored for Mali.

He was then replaced by Metz’s Adama Traore who also scored.

Now Wolves’ Adama Traore has declared for Mali, meaning Adama Traore, Adama Traore and Adama Traore all represent the same international team 🤯 pic.twitter.com/zqHAQawGqJ

— B/R Football (@brfootball) 7 novembre 2019