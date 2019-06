Zazzaroni: "Milan out dall'Europa? Le strategie di mercato non cambiano"

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così a "Tutti convocati" su Radio 24 dell'esclusione del Milan dall'Europa League 2019-2020: "Per come si è ridotto il Milan questa è una vicenda triste, ma da un punto di vista tecnico è una buona notizia . Questa conclusione era attesa, non ci sono grosse sorprese. Questa decisione non cambierà molto nelle strategie di mercato del Milan che aveva già deciso cosa fare, a partire dalla cessione di Donnarumma"