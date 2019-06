Zuniga: "Rinnovai col Napoli e mi feci male, ma ho la coscienza pulita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex laterale colombiano Juan Camilo Zuniga si racconta a Il Mattino, ricordando anche l'operazione al ginocchio del 2013 che ne ha compromesso il finale di carriera: "Ero felice, dopo un interminabile tira e molla avevo appena rinnovato con De Laurentiis a Londra il giorno prima della partita di Champions con l'Arsenal. Ero certo che in poche settimane di riabilitazione sarei potuto tornare in campo, non immaginavo che quello fosse invece l'inizio di un calvario. Nonostante anche di notte facessi riabilitazione, il ginocchio non guariva e sono passati i mesi. E qualcosa non ha funzionato più. Poi un po' di fiducia è venuta meno".

Da parte sua o da parte del Napoli?

"Io ho la coscienza pulita ed ho di tutto l'ambiente societario un ricordo meraviglioso, mi spiace solo di non aver recuperato al 100 per 100 perché nel Napoli di Sarri avrei giocato molto volentieri".