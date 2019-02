Zurigo k.o. dopo la sosta: gli avversari del Napoli cedono al San Gallo

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Brutta sconfitta per lo Zurigo, prossimo avversario del Napoli in Europa League, al ritorno in campo nel campionato svizzero dopo la pausa invernale. Sul terreno del San Gallo finisce 3-1 per i padroni di casa, trascinati dalla doppietta di Rapp. Lo Zurigo viene quindi sorpassato proprio dal San Gallo, che si prende così il quarto posto, ultimo posto utile per la qualificazione all’Europa League, mentre lo Zurigo scivola al 5° posto con 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte in 19 gare giocate.