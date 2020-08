23 gol, 12 assist, la top undici slovena: Vizinger al centro del mercato. E' pronto per il salto

23 reti in 35 presenze con la maglia del Celje, Dario Vizinger è stato eletto nella top 11 del campionato sloveno. E le prestazioni del giocatore croato, anche 12 assist nel bottino, hanno attirato le attenzioni di molti. In A ci sarebbe il Benevento mentre è da capire se il Lecce, fresco di retrocessione, tornerà a farsi sentire. Non solo: anche in Francia, Belgio e Olanda sarebbero arrivate richieste per Vizinger. Che dalla Slovenia fa sapere di esser pronto per il grande salto in uno dei maggiori campionati europei.