tmw Anche il Vicenza sulle tracce di Vizinger. Ma c'è l'ostacolo economico

Benevento, Genoa e Lecce lo stanno seguendo da tempo, ma non sono le uniche pretendenti dell'attaccante croato Dario Vizinger.

Il classe '98, infatti, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è finito anche nel mirino del Vicenza, colpito dalla stagione del ragazzo con la maglia del Celje, dove si è distinto grazie ai 23 gol e 12 assist in 35 presenze: unico problema, l'aspetto economico. Il giocatore piace, e non poco, ai biancorossi, ma sarebbe attualmente fuori dalla loro portata.