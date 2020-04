Ajax, van de Beek e il possibile futuro al Real Madrid: "Sceglierò il club in base a vari fattori"

Donny van de Beek, stellina dell'Ajax, ha rilasciato un'intervista alla rivista Helden, soffermandosi sul suo futuro e sulla possibilità di vestirsi della camiseta blanca del Real Madrid: "Non andrò solo da chi mi vuole, contano anche altre cose, come ad esempio la mia congenialità al sistema di gioco e la disponibilità del club in cui andrò a farmi giocare tanti minuti. Real Madrid? Non ho ancora iniziato a prendere lezioni di spagnolo, non so cosa farò".