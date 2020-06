Albania, primo caso di positività al Coronavirus. È un giocatore del Bylis

Primo caso di positività al Coronavirus nella massima serie albanese, che ripartirà domani. Si tratta di un giocatore del FK Bylis che lo ha scoperto ieri sera. Nella giornata di oggi tutti i giocatori e lo staff si sottoporranno ai tamponi per capire se si tratta di un caso isolato o meno. Il protocollo in Albania prevede che solo il giocatore infetto vada in isolamento e non tutta la squadra. Di conseguenza la gara di domani contro il Tirana non è a rischio.