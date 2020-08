Alexander-Arnold in dubbio per l'Arsenal. Klopp: "Sta recuperando, decideremo domani"

Le condizioni di Trent Alexander-Arnold preoccupano Jurgen Klopp in vista della sfida di domani contro l'Arsenal, valida per il Community Shield: "Henderson sembra in buone condizioni, Oxlade-Chamberlain e Shaqiri stanno bene. Anche Van Dijk e Wilson sono ok. Per quanto riguarda Trent, sta recuperando ma prenderemo una decisione solo domani".