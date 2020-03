Allarme Coronavirus. Ct Macedonia: "Che senso ha giocare senza Pandev e Nestorovski?"

vedi letture

Intervistato da Radio Marte Igor Angelovski, commissario tecnico della nazionale macedone, ha parlato della possibilità di rinviare la sfida contro il Kosovo di Nations League a causa dell'emergenza Coronavirus che ha colpito sopratutto l'Italia e che priverebbe la sua squadra di elementi del calibro di Elams, Pandev e Nestorovski (ma anche di Rrahmani nelle fila avversarie): “In Macedonia il 26 marzo si disputerà questa partita per noi storica, la semifinale di Nations League contro il Kosovo in cui ci giochiamo per la prima volta la qualificazione agli europei. Anche il nostro governo sta prendendo delle misure legate all’emergenza Coronavirus e ha predisposto che la partita si giocherà a porte chiuse. Non è tutto. C’è un'ordinanza da parte del governo che obbliga a 14 giorni di quarantena chi arriva dall’Italia, e vale anche per i calciatori. La Nazionale, ovviamente, non può imporre ad Elmas, Pandev e Nestorovski di restare in l'isolamento per 14 giorni per giocare la partita. Di conseguenza non potrebbero giocarla. Con la Federcalcio macedone abbiamo chiesto di rinviare o cancellare la partita: già senza tifosi il calcio non ha senso, che senso può avere giocarla addirittura senza i giocatori? Tra l’altro anche il Kosovo è svantaggiato: Rrahmani, il loro capitano, non potrebbe giocare al pari dei nostri.

Devono essere fermate Champions ed Europa League?

“Questa è una decisione difficile da prendere, non sta a me decidere ma agli organi competenti. Il calcio in queste condizioni perde il suo senso, si dovrebbe giocare solo se si è nelle condizioni migliori per farlo e se si è in sicurezza”

Elmas come sta vivendo questo difficile momento?

“Sento spesso Eljif, ed è spaventato, è un ragazzo giovane. E' in Italia con la famiglia, si sentono italiani e solidali con tutto il paese, c’è preoccupazione per la situazione. Ha un piccolo infortunio, mi sono confrontato con lo staff medico del Napoli che in questo momento non lo sta sovraccaricando, Eljif mi ha rassicurato che se si dovesse giocare la partita contro il Kosovo lui sarebbe a disposizione, almeno dal punto di vista fisico, quindi nulla di serio. Felice con Gattuso? Quello che lo rende felice è essere nel Napoli. Gattuso ci ha messo un po' a scoprilo, ma poi gli ha dato fiducia e almeno sportivamente parlando Elijf è molto contento in questo periodo".