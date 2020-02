Allarme Coronavirus, il Valencia annulla tutti gli eventi pubblici: il comunicato del club

Dopo il viaggio in Italia per la sfida contro l'Atalanta, e la notizia che un giornalista al seguito del Valencia ha contratto il COVID-19 da Coronavirus, il club iberico prende contromisure, annullando tutti gli eventi pubblici (conferenze stampa e simili) in occasione delle partite. Ecco il comunicato: "A seguito della conferma da parte della Generalita Valenciana dei primi casi di infezione da Coronavirus COVID-19 in Valencia, uno dei quali tra i media che seguono abitualmente la prima squadra, il Valencia CF ha deciso, in linea con le raccomandazioni delle autorità sanitarie autonome e nazionali, di incrementare le misure preventive contro il contagio annullando tutti gli atti, le riunioni e le concentrazioni pubbliche in spazi chiusi che possano portare a un rischio per i giocatori, i tecnici o il personale dl club.

In questo contesto, si cancella fino a nuovo ordine qualsiasi attività pubblica non sportiva con componenti della prima squadra, tra le quali l'abituale conferenza stampa dell'allenatore prima della partita de LaLiga, così come tutte le apparizioni, sia pre che post gara, previste in occasione del partito di questo sabato a Mestalla.

Ugualmente, il Valencia insiste, con speciale attenzione ai suoi tifosi e dipendenti che hanno viaggiato nel nord Italia, sulle direttive e le raccomandazioni sanitarie indicate dagli specialisti in controllo e vigilanza epidemiologica di salute pubblica della Generalitat Valenciana: adottare misure di igiene abituali, come coprirsi naso e bossa nel tossire o starnutire, usare fazzoletti di carta e lavarsi frequentemente le mani, e, in caso di sintomi respiratori come tosse, febbre o sensazione di mancanza d'aria, rimanere a casa ed evitare il contatto stretto con altre persone, mantenendo una distanza superiore a 1 metro, nonché contattare telefonicamente un servizio medico attraverso il 112, informando circa i propri sintomi".