Alphonso Flash Gordon Davies. Il baby del Bayern corre come Bolt: ieri ha toccato i 36,7 km/h

In questa stagione con la maglia del Bayern Monaco Alphonso Davies ha vissuto una vera e propria esplosione. Il canadese classe 2000 si è distinto per talento, personalità e soprattutto velocità. Le sue accelerazioni in campo sono già diventate virali, se non ci credete cercate qualcosa sul web a riguardo.

E proprio in tal senso, nella sfida di ieri contro il Werder Brema Davies ha trovato il modo di far parlare di sé: in uno degli innumerevoli affondi il canadese ha raggiunto la velocità di 36,7 km/h, facendo segnare il record in tal senso della storia della Bundesliga. Per capire meglio l'impresa, possiamo paragonarlo ad un certo Usain Bolt: nel 2009, quando il giamaicano segnò il record sui 100m, raggiunse i 37,5 km/h.