Alvaro Gonzalez: "Non c'è posto per il razzismo". Neymar risponde: "Io non ti rispetto"

Non si placano le polemiche dopo PSG-Marsiglia, partita vinta dall'OM per 0-1 e chiusa con cinque espulsioni. Una di esse di Neymar, che da par suo ha dichiarato di esser stato apostrofato con epiteti razzisti da Alvaro Gonzalez. Lo spagnolo, attraverso un post su Twitter, ha dichiarato: "Non c'è posto per il razzismo. Carriera pulita e con molti compagni e amici giorno dopo giorno. A volte devi imparare a prendere e portare a casa. Tre punti incredibili, allez l'OM". La risposta di Neymar proprio al tweet del difensore: "Non sei nemmeno uomo da assumerti le responsabilità dei tuoi errori. Perdere fa parte dello sport. Ma insultare e portare razzismo no, non sono d'accordo. Non ti rispetto! Non hai carattere! Sii uomo! Razzista!".