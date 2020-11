Antonio Valencia vola in Messico. A un passo l'accordo col Queretaro, l'ex squadra di Ronaldinho

Antonio Valencia, ex giocatore del Manchester United e attualmente svincolato, potrebbe trovare squadra in Messico. L'ecuadoriano, reduce dall'esperienza in patria al LDU Quito, è a un passo dal Querétaro, club che in passato ha avuto per un breve periodo tra le proprie fila niente meno che Ronaldinho.