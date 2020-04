Argentina, Scaloni: "La Selección a Russia 2018 non poteva competere a certi livelli"

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha parlato ad AFA Play dei Mondiali in Russia, dove l'albiceleste è uscita agli ottavi di finale: "Russia 2018 non so se sia stata una delusione. Le prospettive non erano molto alte. Interiormente sapevamo di non stare bene. E il gruppo in cui siamo capitati era difficile". Per la cronaca l'Argentina è finita seconda dietro la Croazia e davanti a Nigeria e Islanda, qualificandosi all'ultima giornata. "Non era una selezione che poteva competere a certi livelli contro squadre superiori, come la Francia. Se arrivi con fiducia e la fase eliminatoria è buona hai una spinta in più, ma non è stato così". Infine una frecciata: "La selezione è un invito e se accetti devi farlo con voglia. Non sei obbligato a giocare". Scaloni a Russia 2018 era il vice del ct Jorge Sampaoli.