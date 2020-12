Arsenal, Arteta pensa ad un colpo per l'attacco: contatti col Real per Vinicius Junior

L'Arsenal punta a sfruttare il già saldissimo rapporto di mercato con il Real Madrid per rafforzare la rosa a gennaio: dalla Capitale potrebbe infatti arrivare il rinforzo di cui i Gunners hanno bisogno per risollevarsi in classifica. Vinicius Junior, secondo quanto rivela la stampa inglese, sarebbe l'obiettivo numero uno di Arteta per gennaio.