Arsenal, blindato il giovane Gabriel Martinelli. Mister Arteta esulta: "Talento impressionante"

Rinnovo pluriennale con l'Arsenal per Gabriel Martinelli. A commentare il nuovo accordo del talento offensivo italo-brasiliano, classe 2001, è stato mister Mikel Arteta in persona: "Sono davvero felice che Gabriel abbia rinnovato. È un vero talento e ci ha impressionati tutti grazie alle sue prestazioni, il suo carattere e la sua dedizione. Non vediamo l'ora di riportarlo in piena forma e di vedere la sua crescita nel nostro club", le sue dichiarazioni ai canali ufficiali dei Gunners.