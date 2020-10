Arsenal, esordio per Runarsson coi Gunners. Primo islandese dal 2003

Il portiere Runar Alex Runarsson debutta con la maglia dell'Arsenal, club in cui è arrivato in estate dal Digione. Si tratta del primo islandese a vestire la maglia dei Gunners dal lontano 2003 quando Olafur Ingi Skulason giocò una gara di Coppa di lega contro il Wolverhampton in quella che fu anche la sua unica presenza coi londinesi in carriera.

Goalkeeper Rúnar Alex Rúnarsson will be the first Icelandic player to appear for Arsenal since Ólafur Ingi Skúlason against Wolves in December 2003 in the League Cup.

