ufficiale Arsenal, il portiere Alex Runarsson ceduto in prestito all'Alanyaspor

Avventura in Turchia per Alex Runarsson. Il portiere dell’Arsenal non rientrava nei piani di Arteta e ha accettato il prestito per la prossima stagione. Come ha annunciato il club inglese, e anticipato dalla nostra redazione, l’estremo difensore ex Dijon passa a titolo temporaneo all’Alanyaspor.