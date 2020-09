Arsenal, Runarsson: "Un grande giorno per me. Sono in uno dei top club al mondo"

Prime parole da calciatore dell'Arsenal per Alex Runarsson, portiere islandese acquistato dal Dijon: "Sono estremamente felice e orgoglioso - ha dichiarato ai canali ufficiali dei Gunners -. E' un grande giorno per me e per la mia famiglia. Sono arrivato in uno dei più grandi club del mondo: so che mi aspetta un duro lavoro ma sono pronto a fare tutto quello che serve per giocare il più possibile."