Atl. Madrid, Lemar: "Simeone mi difende sempre perché conosce le mie qualità"

Thomas Lemar, autore del primo gol dell'Atlético Madrid contro il Real Valladolid, ha parlato del suo ottimo momento ai microfoni di Movistar TV: "E' stata una buona prestazione e vogliamo continuare così. Le critiche? Non ho dubbi su me stesso, conosco le mie qualità, capisco che ci sono persone che criticano, è il calcio. Quando sono in campo devo approfittarne per essere al top e aiutare i miei compagni. L'allenatore mi difende sempre, conosce le mie qualità e vuole prendere il meglio di me, in questa gara è andata bene per me e per la squadra, dobbiamo continuare a lavorare".