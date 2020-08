Atletico Madrid, allarme Champions rientrato: la squadra partirà domani per Lisbona

Come emerso nel comunicato emesso poco fa dall'Atletico Madrid i due giocatori positivi al Coronavirus sono Angel Correa e Sime Vrsaljko, mentre il resto del gruppo, che ha svolto nuovi test nella giornata di ieri, è risultato negativo. Proprio per questo motivo la squadra partirà domani per Lisbona, dove giovedì sera affronterà il Lipsia nella gara valida per i quarti di finale di Champions League. Ai 21 calciatori della prima squadra si aggiungeranno anche i giovani dell'Academy Manu Sánchez, Riquelme e Toni Moya.