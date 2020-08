Atletico Madrid, Arias non lascerà il club: "Sto bene qui, non ho offerte"

vedi letture

Santiago Arias non lascerà l'Atletico Madrid. Lo conferma lo stesso giocatore colchoneros, intervenuto ai microfoni di RNE: "Non ci sono offerte, non c'è niente. Sto bene qui, non me ne vado", ha confermato il difensore colombiano.