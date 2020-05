Atletico Madrid, Correa: "Il calcio dà allegria, abbiamo tutti bisogno della ripartenza della Liga"

Angel Correa, fantasista dell'Atletico Madrid ed ex obiettivo di mercato del Milan, ha parlato così ai canali ufficiali dei colchoneros dopo la ripresa degli allenamenti di squadra: "Sono davvero contento, avevo tanta voglia di allenarmi di nuovo coi miei compagni. In quarantena abbiamo passato momenti duri, ma adesso siamo finalmente ripartiti. Anche a casa ci siamo allenati bene, si nota dalle condizioni fisiche con cui ci siamo presentati in campo in questi giorni. Il ritorno della Liga ci dà un'allegria immensa, ne abbiamo tutti bisogno. Ci aspetta subito una partita importante contro l'Athletic Club e ci stiamo ovviamente preparando per vincerla".