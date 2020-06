Atletico Madrid, Koke: "Buon punto, ma serve di più se vogliamo qualificarci per la Champions"

Il capitano dell’Atletico Madrid, Koke, ha commentato l’1-1 contro l’Athletic Bilbao: “E’ stata una partita intensa, dovremo abituarci a questi ritmi: bene il punto conquistato su un campo difficile, ma se vogliamo qualificarci in Champions non possiamo più sbagliare”. Sulla partita: “Erano messi bene in campo, ma dopo il gol del pareggio siamo cresciuti: peccato per l’occasione sprecata da Arias nel finale”.