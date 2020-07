Atletico Madrid, Simeone polemico: "Rosso ad Hermoso? L'immagine è chiara"

vedi letture

"Rosso ad Hermoso? L'immagine è chiara". Diego Simeone non si tira indietro dopo la vittoria in dieci uomini contro il Betis. Ecco le sue dichiarazioni riportate da AS: "Savic era l'ultimo uomo, pensavamo fosse giallo, ma invece l'arbitro ha deciso per l'espulsione. Alla fine è lui che decide".

Il tecnico dei colchoneros ha parlato anche della matematica qualificazione in Champions League: "La squadra ha reagito molto bene dopo il match con il Liverpool, sappiamo l'importanza della qualificazione in Champions. Abbiamo fatto un grande sforzo", ha concluso Simeone.