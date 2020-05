Atlético Madrid, Trippier potrebbe tornare a casa dopo una sola stagione

L'Atlético Madrid potrebbe vendere dopo una sola stagione Kieran Triepper. Il terzino inglese è stato acquistato la scorsa estate dai colchoneros per 25 milioni di euro ma il giocatore, stando a quanto riportato dal Sun, avrebbe nei mesi scorsi cercato casa in Inghilterra per un eventuale ritorno a casa. Fra i club che si sarebbero fatti avanti, il Burnley, con cui ha giocato dal 2011 al 2015. L'Atlético lo ha impiegato con continuità e non lo rivenderà a meno della cifra investita.