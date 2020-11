Atletico, Simeone: "Suarez e Torreira positivi? Nel mondo di oggi può succedere anche questo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona, il tecnico dell'Atlético Madrid, Diego Simeone, ha parlato dei tanti assenti per Covid-19 e infortuni a causa degli impegni internazionali dei suoi giocatori. I colchoneros saranno privi del grande ex Luis Suarez, ma anche di Torreira, Herrera e Manu Sanchez: "Non spetta a me commentare i protocolli, che sono quelli che ci facilitano le cose. Circa i due positivi (Suarez e Torreira), facciamo parte della società e poteva succedere a chiunque. Giocheremo con altri giocatori, nel frattempo aspetteremo il recupero di Luis e Lucas. In questo momento storico sono cose che succedono e sono successe a noi".