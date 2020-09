Atletico-Suarez, è di Bartomeu il tentativo di bloccare il trasferimento dell'uruguaiano

Sarebbe stato su precisa indicazione del presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu che il club catalano, come vi abbiamo raccontato questa mattina, ha tentato di bloccare il passaggio di Luis Suarez all'Atletico Madrid.

Come riporta AS, infatti, il numero uno dei catalani avrebbe spinto per inserire i Colchoneros nel novero dei top club europei nei quali l'uruguaiano non può trasferirsi a seguito dell'accordo per la risoluzione del suo contratto.

Al momento la frattura sembra essersi ricomposta, ma l'idea di "regalare" un campione del calibro di Suarez ad una diretta concorrente nella Liga come l'Atletico non piace per niente a Bartomeu, tanto che non è da escludere un nuovo tentativo.