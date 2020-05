Augsburg, Herrlich e la quarantena infranta per il dentifricio: "Sono stato uno stupido"

Intervenuto alla Bild, il tecnico dell'Augsburg, Heiko Herrlich ha fatto autocritica in merito all'aver infranto le regole della quarantena, lasciando l'hotel della squadra per comprare un dentifricio. Atto che lo ha portato a rinunciare alla sua presenza in panchina nella partita che sanciva il ritorno della Bundesliga: "Sono stato ingenuo, stupido, sciocco: decidete voi come chiamarmi" ha dichiarato, aggiungendo: "È stato doppiamente stupido da parte mia. Sono andato a fare compere durante la quarantena e l'ho detto liberamente durante la conferenza stampa. So che dovrò sopportare le prese in giro e probabilmente anche io avrei riso di me stesso". Prima di poter tornare a dirigere i suoi uomini, Herrlich dovrà sottoporsi a due test che dovranno dare esito negativo.