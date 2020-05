Augsburg domani in campo senza tecnico. Herrlich viola la quarantena per comprare il dentifricio

Domani riparte la Bundesliga, ma l'Augsburg, che affronterà il Wolfsburg in casa, sarà senza il suo allenatore. Heiko Herrlich non sarà della sfida poiché ha violato la quarantena questa settimana, uscendo a comprare... il dentifricio. Una leggerezza che costa al 48enne un turno di stop e non solo: non potrà nemmeno dirigere l'allenamento odierno. Lo stesso tecnico si è scusato per l'accaduto: "Ho sbagliato a lasciare l'hotel. Sebbene abbia osservato tutte le misure igieniche necessarie. In questa situazione non ho dato il buon esempio alla mia squadra e al pubblico. Pertanto agisco con coerenza e riconosco il mio errore. A causa della mia cattiva condotta, sabato non dirigerò l'allenamento né guiderò la squadra contro il Wolfsburg". Herrlich sarà ora sottoposto a due test e potrà rientrare ad allenare una volta che i risultati saranno negativi.