A tre giornate dalla fine della Bundesliga, l'Augsburg decide di cambiare allenatore per dare una scossa alla squadra, pericolosamente coinvolta nella lotta per non retrocedere. Il club tedesco ha esonerato Heiko Herrlich e ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Markus Weinzierl.

ℹ️ FC Augsburg has parted ways with manager Heiko Herrlich.

The club would like to thank him for all his contributions and wishes him the best moving forward. pic.twitter.com/pA8NifsTr6

— FC Augsburg (@FCA_World) April 26, 2021