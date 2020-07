Austria, altra goleada del Salisburgo contro lo Sturm Graz: ottavo gol per Szoboszlai

Prosegue la seconda fase del campionato austriaco, con il Salisburgo che sta dominando le qualificazioni ai preliminari della prossima Champions League: ennesima goleada per Szoboszlai e compagni, l'ungherese ha trovato il suo ottavo gol in questo campionato. Sorride anche il Rapid Vienna che batte il Lask nello scontro diretto per il secondo posto, valido per la qualificazione ai preliminari. Ecco i risultati della serata:

Salisburgo - Sturm Graz 5-2 (22', 53' Adeyemi, 73' Szoboszlai, 79' Kiteishvili. 85' Koita, 87' Dominguez, 88' Berisha)

Rapid Vienna - LASK 3-1 (4' aut. Andrade, 45' Fountas, 72' Klauss, 91 Knasmullner)