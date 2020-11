Austria-Norvegia, formazioni ufficiali: scandinavi con la squadra B dopo la quarantena ai big

Di seguito le formazioni ufficiali di Austria-Norvegia. Formazione d'emergenza per gli scandinavi che hanno dovuto convocare in fretta e furia una rosa ex-novo a seguito della quarantena disposta dal Governo norvegese per la squadra A. Da segnalare la presenza in panchina del giovane centrocampista della Sampdoria, Kristoffer Askildsen.

AUSTRIA (4-4-2): Pervan; Lainer, Ilsanker, Hinteregger, Ulmer; Ranftl, Baumgartlinger, Schagler, Alaba; Sabitzer, Arnautovic. All. Franco Foda.

NORVEGIA (4-4-2): Bratveit; Ryerson, Gabrielsen, Hanche-Olsen, Skjelvik; Zahid, Tronstad, Ulvestad, Daehli; Larsen, Veton Berisha. All. Leif Gunnar Smerud.

ARBITRO: Benoît Bastien (Francia)