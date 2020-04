AZ, no alla ripresa del campionato nonostante la lotta al titolo: "Situazione preoccupante"

Nonostante il secondo posto solo per peggior differenza reti rispetto all'Ajax, l'AZ Alkmaar è disposto a rinunciare alla lotta al titolo e si schiera contro il ritorno dell'Eredivisie. Robert Eenhoorn, direttore generale del club, ha dichiarato in merito: "Comprendiamo meglio di chiunque altro che questa sarà una decisione molto difficile. Ma troviamo l'attuale situazione così preoccupante che tornare a finire il campionato senza è di secondaria importanza per noi. Inoltre, c'è ancora troppa incertezza su come il coronavirus continuerà a diffondersi".