Barcellona-Bayern, Griezmann verso la panchina: Setien potrebbe optare per un 4-4-2

Antoine Griezmann potrebbe non essere tra i protagonisti della sfida di domani sera tra Barcellona e Bayern Monaco. O almeno non dal primo minuto: Quique Setien, infatti, sembrerebbe intenzionato a mandare in panchina l'attaccante francese e optare per un più equilibrato 4-4-2, necessario per contrastare un avversario in forma strepitosa. Messi e Suarez agiranno in avanti, mentre sulla linea mediana ci saranno Busquets, De Jong, Sergi Roberto e Vidal. Lo riporta L'Equipe.