Barcellona, contro il Ferencvaros può finalmente arrivare l'occasione per Pjanic

Miralem Pjanic fin qui ha giocato la miseria di 27 minuti, spalmati in due apparizioni in campionato. Il bosniaco, però, potrebbe trovare spazio domani contro il Ferencvaros. Il bosniaco è rimasto tutta la partita in panchina contro il Getafe, per volontà di Koeman che ha voluto preservarlo dopo la botta alla schiena rimediata in Nations League con la sua Bosnia, nel corso della partita contro la Polonia. Tra le novità di domani sera potrebbe esserci anche l'impiego dal primo minuto di Coutinho. Nella seduta odierna il tecnico ha avuto a disposizione tutta la rosa ad eccezione degli infortunati Jordi Alba, Umtiti e Ter Stegen.