Barcellona, Coutinho: "Maradona mancherà a tutti. Titolo? La strada è lunga, noi ci siamo"

Dopo il successo conquistato per 4-0 contro l'Osasuna, il giocatore del Barcellona Philippe Coutinho ha detto: "Stiamo lavorando e proviamo anche a divertrci. Abbiamo giocato tutti una grande partita. Quando ti infortuni e torni è difficile ma sto cercando di tornare al livello migliore", ha detto il brasiliano che su Maradona ha aggiunto: "Abbiamo perso Maradona, un idolo mondiale, mancherà a tutti". Sulla lotta al titolo infine Coutinho ha aggiunto: "Dobbiamo lottare come sempre partita per partita, il campionato è lungo. Il nostro obiettivo è lottare per il titolo. Dobbiamo continuare così, tutti i match sono importanti".