Barcellona, Dembele in ritardo sulla tabella di recupero: sarà out con il Napoli

A poco più di un mese dalla sfida di ritorno degli ottavi di Champions League tra Barcellona e Napoli, in programma l'8 o il 9 agosto, le speranze di vedere in campo Ousmane Dembélé sembrano essersi drasticamente ridotte. Come riporta As, il francese è in ritardo di circa 2-3 settimane sulla tabella del suo recupero e una presenza nel delicato match è improbabile. Nella migliore delle ipotesi, l'esterno offensivo dovrebbe tornare in gruppo agli inizi di agosto, ma gli otto mesi lontano dai campi non gli permetteranno di essere arruolabile. Serviranno infatti almeno 15 giorni per recuperare una forma accettabile e potrebbe rientrare al massimo per la finale del 23 agosto.