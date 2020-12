Barcellona, dopo 10 anni può tornare Bellerin. E' il primo obiettivo del candidato Laporta

vedi letture

Joan Laporta, uno dei candidati alla presidenza del Barcellona in vista delle prossime elezioni, ha fatto sapere di aver inserito in cima alla propria lista degli eventuali acquisti Hector Bellerin. Il terzino dell'Arsenal, nato calcisticamente proprio nella Masia blaugrana, avrebbe una valutazione di circa 25 milioni e come detto rappresenterebbe il primissimo obiettivo per i blaugrana in caso di elezione di Laporta. A riposrtarlo è il Daily Mail.