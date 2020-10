Barcellona, Griezmann elogiato da Koeman ma senza gol: il francese non segna da 13 gare

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro l'Alaves, il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha elogiato Antoine Griezmann per l'atteggiamento e le prestazioni delle ultime gare. Tuttavia al francese manca tanto il gol, che non arriva da ben 13 partite. L'ex Atletico Madrid infatti non va a segno dallo scorso 5 luglio, nel 4-1 rifilato al Villarreal nell'ultimo campionato 2019-2020. In questa stagione l'azulgrana non ha segnato in nessuna delle 6 delle 7 partite giocate dal Barça in campionato.