Barcellona, Griezmann ha parole dolci per Messi: "Lo rispetto, chi parla non sa niente di calcio"

Intervistato da Jorge Valdano su Movistar+, Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, ha deciso di mettere i puntini sulle I circa alcune situazioni, in primis con il suo ex agente Eric Olhats: "Non ho contatti con lui da quando mi sono sposato. Dato che io non parlo, lo chiamano e chiedono la sua opinione. Ciò può farmi molto male. Stare con Leo un inferno? Ho molto rispetto da lui, lo sa, imparo da lui. Le parole di mio zio? Non sa di cosa si tratti il calcio e alla fine il giornalista cerca una frase e la estrapola. Ho parlato con Leo e abbiamo risolto. Quando sono arrivato mi ha detto che gli ha fatto male che non fossi arrivato l'anno prima, aveva fatto commenti pubblici lodandomi".