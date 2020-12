Barcellona, Koeman: "Messi deve riposare. Vogliamo il primo posto nel girone"

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Ferencvaros: "La cosa più importante era qualificarsi al turno successivo, ma la mentalità deve essere quella di vincere tutte le partite. Bisogna giocare bene e vincere. Vogliamo il primo posto. Abbiamo tre punti di vantaggio sulla Juventus e ci restano due partite da giocare".

Perché Messi non è stato convocato?

"Non è una cosa normale, ma con questo calendario fitto ho deciso di dare a Leo un turno di riposo. Voglio dare una possibilità anche ad altri giocatori, la partita di sabato (sul campo del Cadice, ndr) sarà molto importante. Da domani non ci sarà più occasione per riposare".

Umtiti e Araujo?

"Umtiti è vicino al rientro. Araujo ha lavorato con il gruppo ma non voglio rischiare".

Piquè?

"Parlo con lui ogni giorno. Non ho influenzato la decisione finale di non sottoporsi a intervento chirurgico, i medici sono lì per decidere. Pensiamo sia il modo migliore per recuperarlo. Spero di poter contare su di lui in questa stagione".

Il cartellino giallo a Messi per la decida a Maradona?

"Sappiamo già che ci sono delle regole, Tutti sanno perché l'ha fatto, è una dedica a Maradona. La decisione finale non è mia, ma se fosse mia toglierei il giallo".

La campagna elettorale per la nuova presidenza blaugrana?

"Non è una novità. Sapevo quando ho firmato che ci sarebbe stata questa situazione con le elezioni. Per me non è un problema perché ho un contratto biennale. Vedremo chi vincerà le elezioni, è normale che ci siano le parole dei candidati perché è molto importante per la società. Dobbiamo lavorare e ottenere il massimo dalla squadra".

Todibo può tornare a gennaio?

"Non lo so, non abbiamo ancora affrontato questo argomento"

Ci saranno rinforzi a gennaio? Può arrivare Depay?

"Non è il momento di parlare i mercato. Non voglio parlare di giocatori di altre squadre, è una mancanza di rispetto".

Il Ferencvaros?

"Mi aspetto una partita difficile, hanno giocatori con molta qualità e lo abbiamo visto all'andata. Devi controllare il loro gioco offensivo e cercare di far male approfittando degli spazi che lasceranno. L'ultima partita contro la Juve hanno giocato bene, con cinque difensori e fino all'ultimo minuto erano in parità".

Messi?

"Lui vorrebbe giocare sempre, ma ho parlato con lui e gli ho spiegato che la scelta finale spetta all'allenatore. Deve riposare ora perché per il resto della stagione non ci sarà più l'occasione, visto che giocheremo ogni tre giorni".