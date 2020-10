Barcellona, Koeman sulla Champions League: "Non siamo i maggiori accreditati alla vittoria"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Ferencvaros, il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato del ruolo che reciteranno in blaugrana in questa Champions League: "Sapendo che è successo ultimamente, sappiamo di non essere i candidati principali alla vittoria, però possiamo andare lontano. Nel Barcellona si gioca sempre per vincere partite e titoli, in Spagna e in Europa, ma ci sono squadre maggiormente favorite".