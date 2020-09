Barcellona, Koeman trattiene Braithwaite: "Mi serve, può giocare in più posizioni"

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del mercato in uscita dei blaugrana, tra essi non sembra rientrare più il danese Braithwaite: "Mi serve, perché vogliamo due-tre giocatori per posizione e lui può giocare in più parti del campo, comne Griezmann o Messi. Martin è più un numero nove ma abbiamo necessità di aggiungere altri giocatori in questa posizione".