Barcellona, l'ex vicepresidente Rousaud valuta una possibile candidatura alla presidenza

L'imprenditore catalano Emili Rousaud, ex vicepresidente del Barça e fondatore di Factorenergia, sta valutando la possibilità di candidarsi alla presidenza del club blaugrana: "Sarei molto entusiasta di dirigere il Barcellona, sarei capace di realizzare un progetto vincente per ribaltare la situazione attuale", ha detto Rousaud che inoltre ha spiegato di avere contatti con persone che potrebbero accompagnarlo in questo avventura e starebbe valutando la possibilità di offrire una candidatura forte. "Il Barcellona dopo l'umiliazione subita in Champions ha toccato il fondo in maniera durissima".