Le aperture spagnole - Real, la formula per arrivare a Mbappé. Barça super per la Supercoppa

.Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 12 gennaio 2021:

Marca

"Super esame"

Il titolo gioca sul nome della competizione che il Real Madrid si appresta a giocare ovvero la Supercoppa di Spagna e Zidane vuole approfittarne per rilanciare i Blancos. Il tecnico è consapevole che i pareggi contro Elche e Osasuna hanno generato tensioni e dubbi. La squadra è arrivata a Malaga la mattina e si è allenata nel pomeriggio. Quasi out Carvajal e Jovic.

As

"Formula Mbappé"

L'apertura del quotidiano dettaglia il piano economico per ingaggiare il francese: vendere giocatori della rosa attuale per circa 100 milioni di euro. Raggiungere 800 milioni di entrate con il ritorno del pubblico ed accedere a crediti favorevoli per intraprendere l'operazione.

Sport

"SuperBarça per la Supercoppa"

Il quotidiano dedica spazio in edicola ai blaugrana che sono la squadra più in forma del torneo dopo uno spettacolare mese di gennaio. Koeman recupera Araujo, mentre la squadra si reca oggi a Cordoba con l'obiettivo di passare alla finalissima.

Mundo Deportivo

"Final four"

Sempre il Barcellona a dominare l'apertura del quotidiano con il titolo che gioca un po' anche sulle vicende societarie. Solo Laporta, Font, Freixa e Rousaud superano il taglio delle 2.257 firme per candidarsi. Il processo di convalida terminerà giovedì, ma la pandemia potrebbe rinviare le elezioni.