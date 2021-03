Terremoto Barcellona, l'ex vicepresidente Rousaud: "Non avrei immaginato l'arresto di persone"

vedi letture

Emili Rousaud, ex vicepresidente del Barcellona, dimissionario dallo scorso aprile, ha parlato a El Partidazo de COPE in merito all'arresto dell'ex presidente Josep Maria Bartomeu e di altri tre dirigenti blaugrana a seguito del caso Barçagate: "Li conosco e a livello umano e personale. Dobbiamo preservare la presunzione di innocenza ma è una brutta situazione. Il presidente è colui che si assume tutti i poteri ed era logico che fosse indagato. Non avrei immaginato l'arresto fisico di persone, ma che la questione ricada dalla parte di Masferrer è chiaro". Secondo Rousaud dietro al Barçagate non ci sarebbero ragioni politiche e in merito al famigerato accordo con I3 Ventures ha dichiarato: "Non ero a conoscenza di quel contratto. Le procedure di controllo interno non sono state seguite e questo ha portato alle dimissioni di sei persone del direttivo".